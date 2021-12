Le 30 juin marquera le début des festivités du 20e anniversaire du centre de loisirs dédié à la mer.

‘'Nous avons enregistré plus de cinq millions de visiteurs depuis l'ouverture en avril 2001, déclare le directeur général Laurent Tareau. C'est un lieu unique par son emplacement au sein du centre commercial Val d'Europe et original par la mise en valeur des aquariums.''

Le Sea Life Paris propose un voyage sous-marin dans neuf zones thématiques (de l'Amazonie à l'Antarctique en passant par les littoraux français ou les eaux profondes de l'Atlantique). 2 250 animaux marins et d'eau douce et près de 350 espèces (requins, tortues de mer, hippocampes, raies, piranhas, poissons tropicaux…) sont accueillies dans 50 bassins. Des manchots Papous et Royaux sont également présents dans la manchotière de l'Antarctique, lieu unique en région parisienne.

L'entrée sera gratuite toute la journée pour les moins de onze ans. Les enfants pourront admirer des créations uniques et magiques en sculpture de ballon, se faire maquiller et découvrir de nombreuses surprises.

Ce 30 juin marquera également la fin des limites de jauge dans les lieux recevant du public, mais avec un protocole sanitaire adapté.

Informations et réservations : www.sealife.fr.