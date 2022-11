Le 16e forum de la sécurité routière à Réau

Ce forum, qui se déroulera le 1er décembre de 8 heures à 13 heures, sera l’occasion pour les entrepreneurs et artisans du Bâtiment d’échanger entre eux sur les bonnes pratiques et de découvrir les outils pédagogiques et équipements de véhicules qui les aideront à agir sur le risque routier professionnel.

Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics est, lui aussi, confronté à ces nouvelles mobilités et doit s’y adapter en toute sécurité. Apprendre à partager la route, c’est aussi anticiper le risque routier et éviter ainsi des conséquences dramatiques pour les salariés et l’entreprise elle-même. Ce risque constitue, en effet, la deuxième caused’accidents graves et/ou mortels dans le BTP (un décès d’origine professionnelle sur deux se produit sur la route) et il n’est pas suffisamment pris en compte dans le Document unique d’évaluation des risques (DUER) et dans les démarches de prévention des risques professionnels.

Une prévention entamée en 2005

D’où les actions de prévention entamées en 2005 par la Fédération française du Bâtiment Île-de-France Est et ses partenaires avec le slogan “Sur la route comme au boulot, je reste 100 % pro”. Le but de cette démarche est de prendre en compte ce risque professionnel.

Les partenaires de la charte de bonne conduite “100 % pro“ proposent ainsi aux chefs d’entreprise et à leurs salariés de participer à des opérations de sensibilisation comme le forum de la sécurité routière. Cette année, celui-ci s’articulera autour des thèmes suivants : partage de la route et bonnes pratiques, les contrôles avant de prendre la route, les gestes de premiers secours et les nouveaux panneaux routiers. La bonne compréhension des participants sera testée à l’aide d’un questionnaire qu’ils rempliront au fil des ateliers et les meilleures réponses seront récompensées. Le BTP77 et l’Organisme professionnel de prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) profiteront de ce rassemblement pour renouveler leur convention de partenariat.

Centre Centaure : aire de Galande, autoroute A5b, Réau.