LDLC arrive à Chanteloup-en-Brie

Avec désormais 75 magasins répartis sur l’ensemble de l’Hexagone, LDLC poursuit son maillage territorial. Trois nouveaux points devente ont été récemment inaugurés à Laval (Mayenne), Pontarlier (Doubs) et à Chanteloup-en-Brie, en Seine-et-Marne. Ce dernier magasin, le 73e du nom, a ouvert ses portes le 26 octobre au cœur de la ZAC du Chêne Saint-Fiacre.

La boutique de Chanteloup-en-Brie, dirigée par Samuel Zerbib et ouverte 7j/7, offre à ses clients l’occasion de découvrir 1 000références en exposition (30 000 sur le site). La boutique dispose, en outre, d’un atelier où l’on peut déposer son matériel informatiqueenpanne et aussi procéder au montage de son PC sur-mesure.

Pour le groupe LDLC (initiales de son fondateur Laurent de la Clergerie, ingénieur en économie et en électronique), l’aventure a commencé en 1997,année de la création de l’entreprise à Lyon. L’idée directrice, qui est restée la même durant toutes ces années, était de rendre la “high-tech expérience“ accessible à tous. Pari gagné.

Un autre magasin en janvier à Cesson

Un quart de siècle plus tard, LDLC est, en effet, devenu un distributeur spécialisé multimarques et le leader français en e-commercespécialisé dans les composants informatiques et les setup PC. L’entreprise lyonnaise s’adresse à une clientèle de particuliers et de professionnels. Elle exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de sept sites marchands et compte plus de 1 000salariés. Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa relation client et reconnu pour l’efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le groupe LDLC développe un réseau de magasins en propre ou enfranchise. Par ailleurs, son catalogue en ligne n’a jamais cessé de croître et de nouveaux types de produits high-tech (appareils photo numériques, consoles de jeux, installations domotiques…) ont fait leur apparition au fil des ans.

A noter que le magasin de Chanteloup-en-Brie aura bientôt un “petit frère“. En effet, une nouvelle ouverture est programmée en janvier à Cesson, au sein du centre commercial de plein air Woodshop.

LDLC Chanteloup-en-Brie : 25, avenue de la Ferme briarde, ZAC du Chêne Saint-Fiacre, Chanteloup en Brie. Ouverture du lundi au dimanche (10 heures-19 heures). www.groupe-ldlc.com.