Franchise Hydrotech : Laurent Triquet a choisi la Seine-et-Marne

Plus d'un million de dégâts des eaux auraient lieu chaque année. Quelque 20 % d'entre eux seraient liés à des causes non-visibles (canalisations enterrées, emmurées…), équivalant à 200 000 cas par an pour 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est sur ce secteur (venu de pays tels que la Suisse ou le Danemark) auquel a souhaité adhérer Laurent Triquet, auparavant ingénieur dans le bâtiment, avec l'installation de sa franchise Hydrotech à Chaumes-en-Brie, dédiée principalement à l'Essonne et à la Seine-et-Marne.

« Ce secteur, bien qu'assez concurrentiel, représente un véritable axe de croissance, à condition d'être méthodique et de se montrer persévérant », explique Laurent Triquet, qui indique avoir voulu lancer sa propre activité.

Cette recherche de fuite, dite non-destructive, effectuée par un spécialiste, permet de diminuer le coût supporté par l'assureur. Le plombier peut ensuite intervenir, et ce, avec un minimum de dégâts.

Pour les professionnels comme pour les particuliers

Laurent Triquet a mis à profit son expérience d'ingénieur en structure du bâtiment pendant sa formation délivrée par Hydrotech. Le nouveau dirigeant apporte ainsi sa connaissance des métiers du bâtiment, de la conception à la maîtrise d'œuvre, qu'il a acquise en bureaux d'études et de contrôle technique (dont Veritas) depuis plus de 20 ans. Pourquoi avoir choisi de se franchiser ? Laurent Triquet explique qu'outre l'accès à un réseau d'experts et de partenaires en assurance, le réseau Hydrotech lui permet de bénéficier de tous les outils nécessaires, grâce à la veille technique effectuée en région lyonnaise.

Le chef d'entreprise intervient auprès des professionnels et des particuliers sur tout type d'habitat (pavillon, immeuble, local d'activité d'entreprise). Il répond, aujourd'hui, à des missions de diagnostic aussi bien sur des installations de plomberie (réseaux d'eau, appareils sanitaires) que sur la structure du bâtiment (toitures, menuiseries extérieures, façades), sur les réseaux enterrés également (système d'arrosage, réseaux d'alimentation et de chauffage) ou encore les piscines. Aussi, Laurent Triquet a structuré principalement son activité auprès des syndics de propriété, des collectivités locales, des établissements publics et privés ou encore des bâtiments logistiques et industriels. Lancé dans l'aventure il y a un an, il table sur un premier recrutement d'ici 6 à 12 mois.