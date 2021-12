Laurent Girometti nommé directeur général d'EpaMarne/EpaFrance

Laurent Girometti a été nommé ce 10 mai par le ministère de la Cohésion des Territoires. "Sa connaissance du pilotage des projets urbains ainsi que sa maîtrise des enjeux liés à l'habitat sont des atouts considérables pour conduire à bien les missions et ambitions des EPA", indique l'aménageur public.

Jean-Bapstiste Rey, directeur adjoint d'EpaMarne/EpaFrance, assurait l'intérim depuis la nomination en décembre dernier de Nicolas Ferrand en qualité de préfigurateur de la Solideo (Société de livraison des équipements olympiques Paris 2024).

Diplômé de l'École Polytechnique et de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, Laurent Girometti était depuis 2014 directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au ministère du Logement et de l'habitat durable. De 2012 à 2014, il a occupé le poste directeur du Logement et de l'Habitat de la ville de Paris, après avoir exercé pendant 5 ans les fonctions de directeur technique et juridique à l'ANA (Agence nationale de l'habitat).