Laurent Audureau : « ici, il y a tout pour rêver »

Avec la crise sanitaire, comment s'annonce cette saison ?

Les temps sont durs. On a déjà perdu les deux tiers de notre chiffre d'affaires et nous avons dû contracter un emprunt. Mais je suis d'une nature optimiste. Avec ma femme Paule, on est parti de rien. Je sais donc qu'on peut toujours arriver à quelque chose.

Comment allez-vous fonctionner ?

On a été obligé d'annuler le spectacle « Epées et Donjon » qui était réservé en semaine aux scolaires. Même chose pour « Crins de feu ». Heureusement, on a maintenu « La légende des chevaliers », notre spectacle principal, mais avec une jauge de 345 spectateurs au lieu des 945 habituels, en raison des mesures sanitaires. Le confinement nous aura permis de peaufiner nos spectacles. On a tout fait pour que la qualité soit au rendez-vous. Je croise les doigts pour que les gens reviennent.

Que pensez-vous de l'initiative du Département de promouvoir son territoire ?

On a toujours besoin de se faire connaître et encore plus actuellement. Moi, je me considère comme un petit artisan et la communication est importante. C'est une bonne chose de remettre un petit coup de paillettes et du bonheur. L'idée du passeport touristique est extraordinaire. C'est une invitation au voyage. N'oublions pas que Provins a été une étape de la Route de la soie avec Troyes et Reims. Il faut donner aux gens l'envie de ressortir et de revivre. Avoir nommé des ambassadeurs est également une bonne idée. Donner un coup de projecteur est important, car il y a beaucoup de talents cachés.

Quelle relation entretenez-vous avec la Seine-et-Marne ?

Je suis Vendéen de naissance, mais Seine-et-Marnais de cœur ! Je suis tombé sous le charme de ce département et cela dure depuis 20 ans maintenant. Je n'ai plus envie de bouger ! Ici, il y a tout pour rêver avec un cadre de vie exceptionnel. Moi aussi, je suis un ambassadeur.

Equestrio : Porte Saint-Jean Provins. Téléphone : 01 60 67 39 95.

www.equestrio.fr