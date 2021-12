Laurence Hochin expose à La Ferté-sous-Jouarre

Artiste se disant “écollagiste“, Laurence Hochin réalise des toiles qui ont la particularité de ressembler à des peintures. C’est en y regardant de plus près que l’on découvre du collage de papiers recyclés. Logos et slogans de prospectus se superposent pour former un semblant de nature. Un désir naïf de créer un cercle vertueux, de reconstituer avec tous ces prospectus, catalogues et journaux ce qu’ils détruisent : les forêts et notre environnement.

Après le vernissage de son exposition, qui a eu lieu le 19 novembre, Laurence Hochin animera un atelier ouvert aux familles le 28 novembre (à 16 heures). Par ailleurs, deux visites, en présence de l’artiste, seront organisées les 19 décembre et 9 janvier (toujours à 16 heures).

Exposition “Promenons-nous dans les bois“ : Centre d’art, boulevard Turenne, La Ferté-sous-Jouarre. Les samedis (14h-18h) et dimanches (10h-13h et 14h-18h). Entrée libre.