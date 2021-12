Lauréats des « Trophées 2016 du Commerce, du Tourisme et des Services en Seine-et-Marne »

Initiés par la CCI Seine-et-Marne, les « Trophées du Commerce, des Services et du Tourisme » ont pour vocation de distinguer et de récompenser, chaque année, les projets originaux et les actions innovantes des commerçants seine-et-marnais.

Ces Trophées sont également l’occasion de saluer le travail des associations de commerçants, l’engagement de leurs président(e)s et des membres de leur bureau, relais essentiels auprès de leurs adhérents et avec les collectivités et les partenaires du commerce local. Des partenariats étroits sont établis, tout au long de l’année, entre ces associations et la CCI 77, sous forme de subventions, d’aides techniques et de dotations de lots par des entrées dans des sites touristiques du département. Cette année, ce sont 44 associations qui ont ainsi été accompagnées.

Le palmarès 2016

Pour cette édition, les membres de la commission commerce de la CCI 77 ont sélectionné 34 dossiers de candidature sur l’ensemble du département.

Charge a ensuite été donnée au jury des Trophées 2016 d’établir, parmi des activités, des initiatives, des concepts différents, des nouvelles formes de commerce, alliant tradition et modernité, terroir et nouvelles technologies, un palmarès de 11 lauréats, récompensés dans 7 catégories.

1. Concepts independants

> Lauréat : La Factory, Stéphanie Panetta(Moussy-le-Neuf)

La Factory est un complexe multi-activités indépendant développé sur 4 000 m² qui propose de la restauration, un bar, un bowling, une salle de sport, un laser game… sur le site d’une ancienne usine réhabilitée à Moussy-le-Neuf. Située dans une zone d’activités, La Factory dispose d’un grand parking et d’une bonne visibilité. L’idée est de proposer un concept de loisirs et de restauration dans une ambiance décontractée, familiale et pour tous les âges. Le jury a été séduit par le côté familial de l’entreprise et de l’offre, ainsi que par le concept très professionnel et abouti.

Le lancement du complexe a permis l’embauche d’une trentaine de personnes dans la zone de Moussy-le-Neuf. La Factory a des partenariats avec des organismes privés et publics (écoles, services de l’enfance et de la jeunesse, maisons de retraite…).

> Nominés de la catégorie :

·Beauty store, Marie Martins(Brie-Comte-Robert)

·Jardin de France, Martine Chahbazian (le Mée-sur-Seine)

·Atelier Emelia, Sophie Delaroche (Nemours)

·Selection cuisine, Christophe Leteve(melun)

2. Proximité - convivialité – terroir

> Lauréat : Le Dépanneur, David Kala(Chateaubleau)

Un concept novateur et original : une épicerie-bar ambulante qui livre des produits d’épicerie, du pain, des viennoiseries, des journaux, et offre la possibilité de commander. Les tournées dans les communes de la Brie Nangissienne se font de manière régulière et pré-établie. Le café ambulant permet de passer un moment convivial dans des villages qui n’ont plus cette offre sur place. Le Dépanneur veut dire « épicier » en québécois : il réintroduit du lien social en milieu rural. C'est un bel exemple du dynamisme, de la convivialité et de la créativité de nos territoires.

Une initiative soutenue par la commune de Chateaubleau qui a acheté le camion de distribution et le loue désormais au créateur, ce qui a permis de débloquer l’aide des banques. David Kala a également bénéficié d’une formation auprès de Pôle Emploi qui lui permettra, en été, de se transformer en bar ambulant (avec vente d’alcool à -18%%). Une façon de ramener un lieu de vie dans les petits villages !

> Nominés de la catégorie :

·Aux rendez-vous, Benoît Dutemple(Coulomb-en-Valois)

·Nulle bar ailleurs, Christine Dangreau (Villemer)

·Boucherie-charcuterie-traiteur-boulangerie-pâtisserie Harle, Alex Harle (Sammeron)

3. Découvertes autour de la gastronomie

> Lauréats :

·Beer Town, Jean-Philippe Rouillon et Mathieu Genestier (Provins)

Deux associés aux profils complémentaires, mais animés d’une passion commune pour la bière. Beer Town est située à Provins et propose une boutique, lieu de dégustation/découverte des bières du monde. Un site de vente en ligne a été mis en place. Ces jeunes créateurs sont présents sur les réseaux sociaux, participent à de nombreux événements, dont la Paris Beer Week, mais aussi bien sûr aux Médiévales de Provins. Ils proposent également du matériel de location. Le lieu est dédié aux amateurs de bière, autour d’événements et d’une ambiance conviviale pour tous. La vitalité de Beer Town, de plus en plus reconnue dans le secteur, attire les clients et crée une vraie communauté.

·Arti’sens, Hélène et Eric Cathalifaud (Rebais)

Arti’sens est à la fois un traiteur, un restaurant et une épicerie fine située à Rebais. Sa devise : artisan culinaire pour l’éveil des sens. Les produits proposés sont issus du terroir, frais et accessibles en prix. Les plats à emporter sont faits maison et un grand soin est apporté à la présentation. Les clients peuvent observer le cuisinier travailler, la salle (16 couverts, complète tous les jours) étant ouverte sur la cuisine. Un très fort ancrage local autour de la qualité, de la convivialité et des produits du terroir font le succès d’Arti’sens. Une charte graphique personnalisée et originale a été développée dans des tons évoquant la nature. L’activité a bénéficié d’un prêt d’honneur de Nord Seine-et-Marne Initiative. Présents sur le web, les gérants mettent un point d’honneur à surveiller et gérer leur e-reputation.

·La Bulle Gourmande 1 et 2, Malène et Christopher Crano(Melun)

La Bulle Gourmande était à l’origine un restaurant classique à Melun, avec un « burger » à la carte. Le succès étant au rendez-vous, les « Burgers Fish&Chips » sont devenus la spécialité de la Bulle Gourmande. Un second restaurant a été ouvert sur un concept de restauration classique « bistronomique » (entre bistro et gastronomique) : la Bulle Gourmande 2. Chistopher, en cuisine, est diplômé du CFA UTEC Avon-Fontainebleau et a connu des expériences parisiennes, avant d’ouvrir son propre restaurant à Melun. Il est membre de l’Académie nationale de cuisine. Malène s’occupe de la salle et de la gestion. Les produits sont frais et faits maison. Des investissements importants ont été réalisés avec l’appui d’un prêt d’honneur par Afile 77.

> Nominés de la catégorie :

·Le Pari Gourmand, Marie-Joëlle Hervillard(Torcy)

·Happy Epicerie bio vegan, Christiane Cao (Bois-le-Roi)

·L’Epicerie en Brie, Sylvain Gautier (Brie-Comte-Robert)

·M the kdo, Michelle Roubaud (Lesigny)

·La Cage à fromage, Brigitte Chabloz (Mitry-Mory)

·Les tabliers gourmands, Corinne Alaga (Provins)

·Mr and Mrs Wine, Joseph de Oliveira et Erik Soulie (Chessy)

4. A la reconquête des centres-villes

> lauréat : Boucherie-charcuterie Aufradet, Alexandre Aufradet (Nemours et Lorrez-le-Bocage)

Une entreprise traditionnelle (depuis 1886) qui se développe autour de nouveaux outils de communication : réseaux sociaux, site internet, application sur Ipad pour les commandes, livraisons de colis dans toute la France. Cette boucherie-charcuterie, située à Nemours, allie tradition et modernité et participe aussi régulièrement à des concours valorisant des produits traditionnels de qualité (Palme d’Or du Saucisson à l’ail, Médaille d’Or d’un concours européen en 2012). Un second magasin est ouvert à Lorrez-le-Bocage. En projet : la rénovation et l’agrandissement du magasin de Nemours.

> Nominés de la catégorie :

·Custom Clothing by Casekreol, Anaïs Dupont(Montereau)

·Uhb decoration, Sandrine Lubin (Bourron-Marlotte)

·Boulangerie-Pâtisserie Lepoire, Golan Ben Hayoun (Brie-Comte-Robert)

·Côté cave, Emmanuel Dugoujon (Moret-sur-Loing)

·Aux Plaisirs des rondes, Josée Jochel Rigolt (Meaux)

·M attitude, Jean-Luc Jalbert (Melun)

5. Tourisme

> Lauréat : Les Cars Hôtel, Jean-Christophe Bordier (Jutigny)

Redonner vie à de vieux cars et offrir des hébergements mobiles : c’est le challenge de Jean-Christophe Bordier. Situés à Jutigny, Mobil’event et Mobil’apart sont un concept de chambres mobiles livré dans la journée sur le lieu de l’événement, et enlevé le lendemain après-midi. Il s’adresse aux particuliers pour des événements familiaux mais aussi aux entreprises pour des expériences de Team Building, par exemple. Cette formule permet d’offrir ou de compléter de l’hébergement sur des sites qui n’en ont pas, ou pas assez. Une offre multipack a été créée avec l’Office de Tourisme de Provins. La commercialisation est notamment proposée via des plateformes comme Booking, Expédia, Tripadvisor. Une offre originale et innovante.

> Nominés de la catégorie :

·Lafaye Consulting Group, Emmanuel Lafaye (Carnetin)

·Lubimais de la Brie, Sandrine et Ambroise Deneufbourg (Saint-Barthélémy)

·Chlorofilm, Daphné Beauvais et Pascal Varambon (Saint-Pierre-les-Nemours)

6. Ecotourisme (dans le cadre de la démarche biosphère écotourisme)

> Lauréats :

·La Demeure du Parc, Nicole Ivassenko(Fontainebleau)

Nicole Ivassenko a déjà conduit la réhabilitation des Pléïades à Barbizon et a dirigé, durant 9 mois, les travaux de réhabilitation de la Demeure du Parc (ancien Hôtel Legris et Parc), à Fontainebleau. Une rénovation complète et un nouveau positionnement pour cet Hôtel-Restaurant haut de gamme. Deux jeunes chefs sont aux commandes du restaurant. La carte propose un menu du marché qui suit les saisons et les produits locaux. La décoration allie contemporain et moderne dans l’esprit des boutiques hôtels. La Demeure du Parc propose un bar à cocktails, des animations musicales et artistiques et communique sur Instagram et Facebook.

·Travel Collection, Patricia Linot(Fontainebleau)

Riche d’une belle expérience du tourisme, Patricia Linot crée son agence en 2009, à Fontainebleau : Travel Collection. Tour opérator, elle propose des voyages à la carte, « pas comme tout le monde », dans des lieux secrets et insolites. Elle intègre, depuis sa création, le réseau Biosphère Ecotourisme autour des valeurs du tourisme durable. Elle lance, le 14 avril 2016 : « Rendez-vous Fontainebleau », la première agence réceptive sur la destination avec les incontournables, les savoir-faire, les insolites, et une équipe d’experts autour de la destination. Patricia Linot est par ailleurs membre du Club des Mécènes 77 avec la Fondation du Patrimoine.

7. Coups de cœur du jury

> Lauréats :

·Le nationale 4, Véronique Bareights(Châtres)

Un snack spécialisé dans le « burger », dans un bâtiment rénové, aux normes du développement durable avec une toiture végétalisée, un salon et des équipements sanitaires pour les clients routiers, et dans une thématique de décoration « années 60 ». Le Nationale 4 est implanté à Châtres et dispose d’un espace convivial sur 150 m² et d’une terrasse. Le snack, ayant acquis une Licence IV, pourra désormais proproposer des soirées à thèmes. Véronique Bareights a été choisie pour gérer et développer l’activité, dans le cadre d’un appel à projets lancé par la Communauté de Communes du Val Bréon qui a réalisé les travaux. Un bon exemple de partenariat public-privé au service des territoires.

·Le Petit Cormier, Jean Vieillart(Montigny-sur-Loing)

Une ancienne ferme dans le centre de Montigny-sur-Loing, entièrement rénovée et animée par une équipe pilotée par Jean Vieillart qui en a fait un lieu de convivialité incontournable dans le village. Boutique, lieu de vie, salon de thé, galerie d’art, découvertes gastronomiques : c’est la complémentarité des activités qui définit le lieu et assure son équilibre. Le cormier est un bois très dur dont on faisait les engrenages de moulins ; ses baies sont comestibles mais l’espèce est en voie de disparition. Le Petit Cormier a offert à ses clients une centaine de cormiers à planter dans la région et organise des sessions de découvertes des baies (confitures, sorbets en collaboration avec « 1 001 Glaces » à Moret-sur-Loing).