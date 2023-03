Laure Blondel a lancé chijiwi pour le bien-être des chiens

C’est à l’aube de ses 40 ans que cette mère de trois enfants a décidé de quitter sa robe d’avocate et le cabinet parisien qu’elle partageait avec son mari. Nous sommes au printemps 2022 et Laure Blondel crée sa marque dédiée au fidèle compagnon des humains : le chien. Chijiwi (contraction du nom du chien de la famille, Cookie, et des prénoms des trois enfants) est un service permettant aux propriétaires d’un chien de recevoir une box à l’occasion de l’anniversaire ou de l’arrivée dans la famille d’un compagnon canin. Cette boîte contient des friandises et des jouets. Longuement réfléchi, ce projet était déjà dans un coin de la tête de Laure quand elle était déjà collaboratrice dans un cabinet d’avocat.

« L’idée, c’est que tous les maîtres puissent gâter leur animal avec des produits que nous avons sélectionnés. On souhaite aussi convaincre les gens de ne plus forcément offrir des fleurs ou des chocolats lorsqu’ils sont invités, mais plutôt un cadeau pour le chien de leur famille ou de leurs amis », explique Laure Blondel.

Pour faire connaître son entreprise, elle se met en scène régulièrement avec sa famille sur des vidéos diffusées régulièrement sur les réseaux sociaux, lors de sorties, en vacances ou à d’autres moments du quotidien. Le but est de présenter les produits proposés sur le site internet de Chijiwi.

Une prime à l’adoption

Mais l’activité de Laure Blondel ne s’arrête pas là. À travers un partenariat avec un refuge pour chiens à Villevaudé, près de Chelles, un chien recueilli est mis en avant chaque mois sur une page dédiée du site de l’entreprise et son futur propriétaire reçoit une boîte cadeau au moment de l’adoption.

Pour Laure, concrétiser ce projet ne constituait pas seulement le moyen d’avoir une activité professionnelle lucrative. Non, il y avait aussi et surtout une véritable passion pour les animaux et notamment les chiens. Coiffant toutes les casquettes (cheffe d’entreprise et maman), Laure Blondel a des journées à rallonge. « Le quotidien est dense, mais c’est un choix. Il faut avoir le courage de le faire, car il bouleverse tout un quotidien. J’ai quitté une vie déjà tracée, mais je suis très épanouie comme cela. Je suis épaulée par mon mari. Heureusement qu’il est là, ainsi que mon entourage ! », confie-t-elle.

Le courage de faire ce dont on a envie et de se lancer dans une telle aventure, malgré les doutes et les incertitudes, c’est une chose sur laquelle Laure Blondel insiste beaucoup : « Je sais ce que je veux et j’y mets les moyens. Dans tout projet, il y a des risques et il faut les prendre. Je suis d’une nature très optimiste. On a qu’une vie ! ». Jolie plaidoierie…

www.chijiwi.fr