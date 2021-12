Lancement opérationnel de l'agence Paris Region Entreprises

Lancée le 1er juillet dernier, Paris Region Entreprises regroupe l’Agence régionale de développement Paris Ile-de-France et le Centre francilien de l’innovation. Cette nouvelle agence vient renforcer l’action économique de la Région Ile-de-France en soutenant le développement des entreprises porteuses de valeur ajoutée économique, sociale et écologique.

Les membres du bureau, élus lors de ce premier conseil d’administration (lire composition ci-dessous), avec à leur tête le président Robert Lion, vont à présent assumer les trois grandes missions de l’agence :

- Fédérer et coordonner les acteurs de l’écosystème francilien pour optimiser la prospection régionale et internationale et le développement global des entreprises.

En partenariat direct avec l’ensemble des acteurs publics franciliens, nationaux et internationaux, Paris Region Entreprises va contribuer, dans un rôle d’ingénierie publique, à simplifier et à rendre plus lisible et efficace l’offre d’accompagnement des entreprises en Ile-de-France.

- Accompagner dans la durée les entreprises dans leur développement.

Paris Region Entreprises va assurer un rôle de référent auprès des entreprises porteuses de projets de développement. Paris Region Entreprises va les accompagner, en particulier dans la maturation et la mise en œuvre de leurs projets d’innovation, les appuiera dans leurs projets de développement à l’international et va les aider à faire des objectifs écologiques, sociaux et sociétaux des facteurs de réussite sur le long terme.

- Attirer et implanter en Ile-de-France les entreprises étrangères à potentiel de croissance.

Paris Region Entreprises va enfin prospecter sur les marchés porteurs les entreprises qui contribueront à la dynamique d’innovation et de transition écologique et sociale de la région Ile-de-France.

Pour Robert Lion, président de Paris Region Entreprises et conseiller régional Europe Ecologie les Verts, « Paris Region Entreprises met en synergie des compétences et des savoir-faire éprouvés depuis des années. Elle permet de simplifier et tonifier les services d’accompagnement proposés aux entreprises », notamment avec des équipes regroupées sur un même site.