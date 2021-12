Lancement opérationnel de l'AFE

L’AFE remplace l'APCE (Agence pour la création d’entreprises qui était présidée par Dominique Restino) en reprenant ses missions d'information et d'orientation des porteurs de projet et de promotion de l'entrepreneuriat.

Celle nouvelle structure, présidée par le binational franco-syrien lauréat du Prix Mondial de l’Entrepreneur de l’Année 2015, accompagnera tous ceux qui désirent créer et développer leur entreprise. Assurant la mobilisation et la coordination de tous les partenaires, son action visera aussi à lever les freins juridiques et administratifs à la création et à la transmission d’entreprises.

Le cabinet du Premier ministre assure que l’objectif d’accompagnement des entrepreneurs issus des territoires fragiles devra atteindre 50 %% dès 2018. L’AFE concentrera aussi son action sur la levée des barrières à la création d’entreprise individuelle, la simplification des procédures administratives attachées à la création et la transmission d’entreprises (projet de loi Sapin 2), et le déploiement du dispositif « French Tech Talents » destiné à favoriser la création de start-up dans les quartiers prioritaires.

« L'AFE a une mission particulière à remplir au bénéfice de tous ceux qui sont aujourd'hui les plus éloignés de la chaîne entrepreneuriale et qui aspirent à devenir des acteurs du développement économique de ce pays », explique Mohed Altrad.