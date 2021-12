Lancement du réseau HandiLex

C'est désormais le plus grand département d'Ile-de-France qui se dote du réseau HandiLex pour venir en aide concrètement aux personnes victimes d'accidents de la vie, de la route ou domestiques...

Les objectifs du réseau sont d'abord de faciliter l'accès au droit des personnes souffrant de handicap et leurs proches, ensuite de favoriser la prise en charge des difficultés liées au handicap, et enfin, de promouvoir le dialogue sur ces questions.

L'association Réseau HandiLex Seine-et-Marne voit ainsi le jour sous la présidence de Magali Hanke, avocate au barreau de Melun, médiatrice, portée par la volonté de mener ce combat pour eux et avec eux.

La médiation, au sein de laquelle l'avocat n'est ni juge ni partie mais un facilitateur de discussions entre des personnes qui veulent dépasser leur différend, donne à sa pratique une dimension résolument humaine dynamique, autour de l'écoute et de l'échange.

Investie en tant que membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Melun depuis novembre 2014, Maître Hanke n'hésite pas à s'engager auprès de toutes les victimes dans le cadre de contextes familiaux ou relationnels difficiles, à l'instar de Natacha Haleblia, avocate au barreau de Meaux, et Céline Leblanc, avocate au barreau de Melun, qui l'ont rejoint pour constituer le bureau d'HandiLex Seine-et-Marne.

Magali Hanke s'entoure également du bienveillant Dominique Nardeux, ancien bâtonnier du barreau de Fontainebleau, avocat au barreau de Melun qui continue de se mobiliser pour ses confrères seine-et-marnais, et avec lequel elle partage des valeurs communes.

Portés par cette préoccupation de faciliter l'accès au droit de personnes confrontées aux handicaps, les membres fondateurs, et fondamentalement engagés, du réseau HandiLex Seine-et-Marne sont heureux de participer au développement local de cette initiative pragmatique, intelligente et humaine.

L'association a pour ambition, à terme, d'être présente sur l'ensemble du territoire français pour plus de proximité et de réunir les acteurs nécessaires et compétents pour une prise en charge effective des personnes en situation de handicap.



L'équipe dirigeante HandiLex