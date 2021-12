Pays de fontainebleau : Lancement du dispositif «Garantie Jeunes»

Le dispositif spécial « Garantie jeunes » va permettre à près de 90 jeunes adultes en difficulté, répartis par groupe de 12, de suivre un parcours intensif personnalisé ayant pour objectif leur émancipation. Ils devront acquérir une autonomie globale dans un certain nombre de domaines (santé, emploi, citoyenneté, etc.) et devront effectuer des stages en entreprise.

Ces jeunes, issus des 79 communes gérées par la mission locale de la Seine et du Loing (de Fontainebleau, Bois-le-Roi et Avon au Nord, en passant par Nemours au centre et Château-Landon au Sud), ne sont ni étudiants ni employés ni en formation et sont très peu qualifiés ou sans diplôme. L'intégration dans ce dispositif se formalisera par la signature d'un contrat d'engagement réciproque entre le jeune et la mission locale pour une durée de 12 mois. Un peu moins élevé qu'un stage en entreprise classique, ce dispositif permettra au jeune de percevoir une allocation mensuelle de 470,95 euros en échange de son investissement.