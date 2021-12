Lancement du concours « Passeport pour la franchise »

Face au manque d’accompagnement des futurs franchiseurs pour modéliser leur concept afin qu’ils puissent efficacement le dupliquer et au manque de maîtrise du métier et des outils de travail du franchiseur, Jean Baptiste Gouache, avocat dont le cabinet accompagne chaque année une trentaine de futurs franchiseurs, a décidé de lancer un concours qui a pour objet de favoriser le développement en franchise de jeunes commerçants afin de leur permettre de maîtriser le métier de franchiseur et de bénéficier d’un accompagnement efficace et personnalisé pour développer leur concept et assurer, ainsi, la promotion de la franchise.

Aux côtés du Cabinet Gouache Avocats, la Fédération française de la franchise, KPMG, la Caisse d’Epargne, Axe Réseaux, FH Conseil, Reed Expo et Sébastien d’Evry ont renouvelé leur engagement pour l’édition 2015 de ce concours. Chaque partenaire figure parmi les membres du jury et fournit au gagnant une prestation dans son domaine de compétence. Comme le précise les organisateurs, « dans le cadre de l’Académie de la Franchise, la Fédération Française de la Franchise offrira un séminaire de deux jours pour « organiser et piloter le management de son réseau ». Axe Réseaux, dirigé par Laurent Delafontaine, apportera une prestation comprenant la construction des outils nécessaires au franchiseur. FH Conseil offrira la mise en place du plan de communication de lancement du réseau dont la campagne de relations presse jusqu’à l’annonce de l’ouverture du 1er franchisé. Sébastien d’Evry offrira une optimisation du concept marchand. Reed Expositions offrira au lauréat un stand « jeune réseau » de 9 m² à l’occasion de Franchise Expo. Gouache Avocats fournira pour sa part la rédaction du contrat de franchise, le DIP et les contrats nécessaires à l’exploitation et la protection de la marque et des signes distinctifs. KPMG apportera, son assistance pour la construction du plan comptable type du réseau et du compte de résultat type du franchisé ainsi que deux journées de formation.

Comment participer ?

Le dépôt des candidatures est effectué sur le site dédié au concours : www.concours-devenir-franchiseur.com. La clôture des inscriptions sera effective le 30 avril à minuit.

Le concept commercial doit avoir été exploité et testé dans au moins un établissement, et le participant doit vouloir développer un réseau non exclusivement succursaliste. Les dossiers sont appréciés selon un certain nombre de critères : expérimentation et résultat du concept, viabilité économique, qualité du savoir-faire mis en œuvre, capacité à développer le concept en franchise, stratégie du réseau, qualité et expérience du dirigeant, et conviction du candidat. Le jury retiendra une dizaine de finalistes et choisira parmi ceux-ci le lauréat.



Calendrier du Concours

- 30 avril 2015 : clôture des inscriptions

- 18 mai : annonce des finalistes

- 25 juin : soirée de remise des Prix organisée par la Caisse d’Epargne à partir de 18h.