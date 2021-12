Lancement des candidatures du concours “Créatrices d'Avenir”

“Créatrices d'Avenir”, le grand concours régional dédié à l'entrepreneuriat des femmes, lance l'appel à candidatures de sa 8e édition pour récompenser la créatrice d'avenir 2018 et les cinq créatrices marquantes d'Ile-de-France. À la clé pour les lauréates : un trophée et 60 000 euros de dotation globale, dont 30 000 euros en numéraire et 30 000 euros en accompagnement.

Six trophées pour valoriser l'audace et la diversité

Cette année encore, Créatrices d'Avenir va récompenser six femmes ayant créé ou repris une entreprise en Ile-de-France, quel que soit le secteur d'activité, lors de la cérémonie de remise des trophées organisée en décembre prochain.

Pour démontrer que les femmes entreprennent là où on ne les attend pas toujours, et aller au-delà des préjugés à leur encontre, Créatrices d'Avenir « s'attachera à valoriser des projets audacieux, porteurs de l'économie de demain dans des domaines tels que l'innovation, l'économie sociale et solidaire, la transition numérique, la transition énergétique, l'économie de partage, l'économie circulaire, la croissance et l'éthique, ou ayant un impact positif sur leur territoire ».

Les candidatures des 15 finalistes “Créatrices d'Avenir” seront soumises aux votes du public qui élira celle qui lui semble la plus prometteuse.

Qui peut candidater ?

Toute femme ayant créé ou repris une entreprise dont :

- le siège social est situé en Ile-de-France ;

- au moins 50 % des parts – des voix pour les associations – sont détenues par une ou plusieurs femmes, et la dirigeante (présidente pour les associations) est une femme ;

- les statuts ont été déposés – pour les sociétés et associations – ou la demande d'immatriculation a été réalisée (pour les entreprises individuelles) avant le 30 septembre prochain.

Les grandes dates

- Clôture des candidatures le 30 septembre

- Vote du public du 13 au 21 novembre

- Jury de sélection le 22 novembre

- Remise des trophées en décembre