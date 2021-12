Lancement des bassins d'emploi franciliens

Le préfet de Région, Michel Cadot, et la présidente de Région, Valérie Pécresse, ont lancé dernièrement la « démarche des bassins d'emploi ».

Avec pour objectif de mobiliser l'ensemble des acteurs franciliens du développement économique, de l'emploi et de la formation sur les territoires, cette démarche permettra de déployer en proximité les politiques régionales et de les adapter aux territoires.

En ce 1er semestre 2018, 11 bassins sont mis en place, comme celui de « l'Est 77 » en Seine-et-Marne, dont l'organisation a été présentée lors de la dernière session plénière du Conseil stratégique pour la croissance et le développement de Seine-et-Marne.

Les objectifs sont divers : améliorer l'adéquation entre offre et demande d'emploi, mieux identifier les besoins en compétences au regard des enjeux économiques, notamment des métiers en tension, définir/adapter l'offre de formation et d'orientation aux réalités du tissu économique et des besoins des habitants, soutenir l'émergence et le développement de projets, et enfin créer des synergies entre les acteurs et mobiliser tous les leviers. L'extension à l'ensemble des bassins pourrait intervenir à partir du second semestre 2018.