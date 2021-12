Lancement de l'Ecopôle de Sénart

Le San de Sénart, l'Epa Sénart et le promoteur immobilier Fulton proposaient dernièrement la visite du chantier de la pépinière-hôtel d'entreprises permettant de découvrir les bureaux et les ateliers de l'éco-pépinière qui accueillera ses premières entreprises dès septembre 2015. Les deux bâtiments de l'éco-pépinière de Sénart sont destinés à accueillir des créateurs et des jeunes entreprises exerçant dans la filière des éco-activités. Première pépinière de ce type en Ile-de-France, elle a intégré dès sa conception une démarche de haute qualité environnementale : bardages bois isolants pour les bureaux, panneaux phothovoltaïques en toiture couvrant en partie la consommation énergétique, polycarbonate translucide garantissant la luminosité des ateliers et leur isolation thermique. La pépinière-hôtel d'entreprises est labellisée Effinergie+ (consommation d'énergie = moins 40 %% par rapport à la réglementation en vigueur).

L’offre de locaux modulables –bureaux à partir de 15m² et ateliers à partir de 100m²- permettra de répondre aux besoins des créateurs et jeunes entreprises. Par ailleurs, les entreprises hébergées bénéficieront de la présence de l'animateur du Club des éco-activités et de l'offre de services du Club. La pépinière-hôtel d'entreprises sera gérée par le San de Sénart et devrait accueillir une trentaine d'entreprises.

Le San a bénéficié du soutien financier du Conseil Régional d'Ile-de-France, du Conseil général de Seine-et-Marne et de l'Epa Sénart (foncier).

La pépinière-hôtel d'entreprises s'étendra sur 2 300 m², soit près de la moitié du programme de bureaux et activités Greenpôle réalisé par le promoteur immobilier Fulton.

Fulton développera également un pôle de commerces et services de 2 200 m² et Hélioprod réalisera une unité de méthanisation, en cours de construction. Outre la qualité environnementale de ses bâtiments, très valorisante pour les entreprises accueillies, la Pépinière-hôtel d'entreprises bénéficie de tous les atouts de l'Ecopôle.