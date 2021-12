Lancement de l'association Tous pour Meaux

Cette association, qui se veut non partisane, se donne pour objectif d'être au service de l'intérêt général de la ville. « Animée par des valeurs républicaines, bienveillante et laïque, elle a pour vocation de rassembler des personnes d'horizons personnels, familiaux et professionnels divers », indique la Municipalité.

« Ouverte à toutes celles et tous ceux qui veulent faire avancer notre ville, Tous pour Meaux a pour objectif de rassembler toutes les énergies positives des Meldois qui veulent échanger, débattre, proposer des idées pour bâtir ensemble ce que sera l'avenir de Meaux, précise Jean-François Copé. Notre objectif est de rassembler, réfléchir et travailler à un projet partagé en nous projetant dans les 10 ans qui viennent ».

Cette association proposera ainsi des rencontres « ateliers-débats » afin de rédiger un projet pour Meaux à l'horizon 2 030.

Ces groupes se réuniront autour de thématiques « importantes et structurantes pour tous les habitants et leur vie au quotidien », telles que : Environnement- nature- espaces vertes, mobilité-circulation – transports, activité et attractivité économique – commerce- emploi- artisanat, tourisme et culture, jeunesse enfance, nouvelles technologie internet Smart City, ou encore Bien vivre ensemble- prévention et sécurité. Tous les Meldois sont invités rejoindre l'association et s'inscrire aux ateliers aux ateliers par mail à touspourmeaux@gmail.com.