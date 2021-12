Lancement d'une assistance psychologique pour entrepreneurs

Les difficultés de toute nature dans le monde des affaires sont souvent autant d'épreuves personnelles pour les chefs d'entreprise. Ces événements peuvent fragiliser intimement l'homme ou la femme qui se trouve derrière chaque entrepreneur.

La seule réponse juridique ou judiciaire est parfois insuffisante, c'est pourquoi les présidents des tribunaux de commerce de Meaux et de Melun, Patrick Lenormand et Jean Gaillard, ont décidé d'instaurer un dispositif original appelé APESA (Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë), initié d'abord au tribunal de commerce de Saintes et désormais adopté par près d'une vingtaine de juridictions françaises.

Ce dispositif permet, sans dénaturer aucunement le champ de son intervention professionnelle, après une formation adaptée, de se former à la prévention du risque suicidaire. Les juges consulaires pourront ainsi devenir des sentinelles averties prêtes à déclencher des alertes en passant le relais à des professionnels de santé spécialisés dans ce type de risque. L'entrepreneur en souffrance peut ainsi trouver gratuitement, s'il le souhaite, un soutien psychologique adapté.

Les tribunaux de commerce de Seine-et-Marne envisagent ainsi de créer une structure de gestion et de financement de l'APESA, telle une association ad hoc qui regrouperait tous les organes intéressés par la vie des entreprises, pour apporter le financement nécessaire à la pérennité de ce soutien psychologique.