Lancement d'un Atelier des Territoires en Bassée-Montois

Le préfet de Seine-et-Marne et le président de la Communauté de communes Bassée-Montois ont lancé la démarche lors d'un séminaire à l'attention de l'ensemble des communes et partenaires locaux le 9 décembre dernier à la salle des fêtes de Vimpelles.

Au-delà des moyens d'accompagnement proposés, cette démarche prospective repose en premier lieu sur l'implication des élus et des acteurs locaux, autour de séances d'élaboration collective d'un projet stratégique, permettant le débat et une validation en continu sous forme d'ateliers organisés sur site.

Ainsi, accompagnée d'une équipe pluridisciplinaire d'experts, la démarche sera conduite tout au long de l'année 2017 en s'appuyant sur les valeurs et spécificités du territoire, sur les dynamiques portées par les acteurs locaux et sur les projets vecteurs de développement territorial. L'atelier se déroulera autour de trois temps forts en janvier, juin et octobre 2017.