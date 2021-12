Lagny-Sur-Marne lance une application interactive

Son nom ? « Ville de Lagny » tout simplement. En fonction depuis le début du mois, la nouvelle application initiée par la municipalité latignacienne vise à faciliter la vie de ses administré(e)s. Information et communication seront les maîtres mots de ce nouveau dispositif disponible sur les smartphones (App Store et Play Store). Agenda, fil d'actu, numéros utiles, annuaire des associations et même menus des cantines scolaires : quelques clics suffiront pour obtenir la bonne info. C'est à partir d'une observation poussée de l'utilisation du site internet de la ville par les habitants (rubriques les plus consultées par exemple) que cette application a été conçue. Alertes et notifications y sont également programmables.

Mais la principale nouveauté de cet outil numérique réside dans la possibilité pour les utilisateurs d'effectuer des signalements en temps réel sur divers problèmes du quotidien (éclairage public, voirie, espaces verts, mobilier urbain, bacs à poubelle…). Ces signalements se divisent en plusieurs sous-catégories pour un ciblage plus efficace. De quoi rendre meilleure la gestion des interventions des services techniques. Un personnel municipal qui va devoir s'adapter à cette nouvelle organisation du travail.

Renseignements : communication@lagny-sur-marne.fr