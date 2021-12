Lagny-sur-Marne : la boulangerie Ange repart de plus belle

Pour passer sans encombres la période de crise sanitaire, le réseau de franchises Ange a mis en place une campagne spécifique nommée "Riposte". Ce protocole sanitaire visait à durcir les mesures sanitaires en place à et à en ajouter d'autres, pour redonner confiance aux clients de la firme.

« Nous avons dû adapter notre travail avec l'ensemble des salariés. Masques, visières, gants, gel hydro-alcoolique... Les process ont pu être mis en place de façon efficace (désinfection, lavage des mains et des postes...). Nous avons même pu installer des panneaux en plexiglass pour scinder les espaces vendeur et client, et un marquage au sol ».

Renan Caradec, propriétaire de la franchise de Lagny-sur-Marne, reprise il y a un an et demi, et de celle d'Osny (Val d'Oise), emploie 35 salariés. Les deux boutiques boutiques, qui sont restées ouvertes durant le confinement, ont accusé une baisse d'activité de près de 35 %. Une période déjà terminée pour l'entrepreneur, qui a eu recours au drive durant le confinement.

« Nous commençons à retrouver notre vitesse de croisière. Nous avons également très vite signé un partenariat avec Uber Eats pour permettre la livraison aux clients », précise-t-il, ajoutant que les modes de consommation pourraient sensiblement évoluer dans les années à venir. Mais cela ne s'accompagnera pas, selon lui, d'une baisse de ses effectifs.

« Au contraire nous n'avons eu aucun problème avec le maintien du recrutement de nos apprentis. Nous travaillons en partenariat avec une association locale qui les suit et qui a bien géré la crise. Je ne suis pas trop inquiet, la vie repart et les clients sont déjà là ».