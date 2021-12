Lagny-sur-Marne : la beauté sauvera le monde

A l'origine de ce festival résolument optimiste, Eric Meyer, rédacteur en chef du magazine GEO et Thierry Suzan, grand reporter. Co-auteurs du livre "La beauté sauvera le Monde", ce sont pas moins de 150 photographies issues de leur livre qui seront exposées en grand format à travers la ville.

Une programmation riche

Ces photographies constituent un vrai fil d'Ariane le long duquel viennent se greffer de nombreuses animations. Des tables rondes permettront d'aborder les thèmes de la biodiversité, de l'agriculture durable ou encore de l'engagement que chacun peut prendre pour changer le monde et « faire sa part » pour reprendre l'expression chère à Pierre Rahbi et à son mouvement Colibris.

Ces quatre jours seront également rythmés par des débats, des projections de films (Trashed, Zéro phyto 100%bio, L'Odyssée de l'empathie), un village d'associations et d'ONG, des dédicaces, une exposition de philatélie, une autre sur la faune locale et même des sorties nature. La soirée d'ouverture est quant à elle dédiée à un concert de Charlelie Couture à l'espace Charles Vanel. De nombreuses personnalités soutiennent l'événement dont Alain Bougrain-Dubourg, parrain du festival ou le photographe Laurent Geslin qui présentera ses images de faune urbaine.

Lagny fait sa part

La commune n'est pas en reste et a déjà instauré le zéro phyto et le fauchage tardif pour permettre aux insectes de se reproduire. La cantine affiche 20% de bio, les circulations douces (pour piétons et vélos) se développent, des jardins familiaux sont en cours de création et des collectifs d'habitants se forment pour agir au quotidien.

La beauté et l'exemple

A l'arrivée un festival extrêmement riche en découvertes dont l'ambition est de mettre en avant tous ceux qui oeuvrent, pour une société plus solidaire dans un monde meilleur et le plus durable possible. Tous les acteurs qui redonnent espoir et agissent pour les générations futures seront là pour partager leur expérience, inciter, démontrer, et convaincre que chacun peut agir.

Pour Thierry Suzan « la beauté, quand elle s'impose, est précisément ce qui nous unit, rassemble les peuples et encourage chacun à aimer la Terre». Un message qu'il faut maintenant faire passer pour changer les mentalités.

Retrouvez le programme complet sur www.festivalagny.fr