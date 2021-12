Lagny-sur-Marne est la ville la plus suivie sur Twitter

Deux villes en Seine-et-Marne se hissent dans le classement des 200 villes de France les plus suivies sur Twitter, selon le site eterritoire.fr au 4 janvier 2016. Lagny-sur-Marne enregistre 867 abonnés et Melun possède 828 abonnés en occupant la 178e place.

Dans le classement des 100 villes les plus suivies sur Twitter en Ile-de-France, Lagny-sur-Marne et Melun sont respectivement à la 48e et 49eplace au 4 janvier 2015. Puis dans le top des 100 villes les plus actives d’Ile-de-France, Lagny-sur-Marne occupe la 74eplace avec 714 tweets au 28 novembre 2015. Melun n’y figure pas. La première place est occupée par Paris avec 15 500 tweets. Paris est également la ville la plus suivie sur Twitter en France avec 912 000 abonnés au 4 janvier 2016.

Les villes de Seine-et-Marne sont en perte d’influence. En avril dernier, cinq villes du département étaient dans le top 200 des villes les plus suivies sur Twitter, toujours selon le site eterritoire.fr. Les villes de Provins, Montereau et Montévrain faisaient partie des cinq, mais elles n’ont aujourd’hui plus assez de « followers » pour figurer dans le top 200. De plus aucune ville de Seine-et-Marne n’occupe une place dans le top 50 des villes les plus actives sur Twitter en 2015.