“Lafrenchi” met la main à la pâte

La gourmandise made in France ! C’est le défi que s’est lancé Julie Trespeuch, 31 ans, qui a tout plaqué, il y a quatre ans, pour fonder “Lafrenchi” (double jeu de mots avec la frenchy et l’affranchie !). Un projet qui a concrétisé un parcours aussi atypique qu’exemplaire.

Cette graphiste de métier est, en effet, attirée par la pâtisserie depuis son enfance. C’est le décès de son père qui a marqué un tournant dans sa mue professionnelle. « J’ai compris qu’il fallait profiter de chaque instant, confie-t-elle. C’était maintenant ou jamais ! » Avide de challenges, la jeune femme décide alors de tenter l’exigeant concours d’entrée à l’école Ferrandi, à Paris (20 places pour 350 candidats). Elle le réussit et débute sa formation en 2016. À sa sortie, elle va travailler dans des palaces prestigieux tout en réfléchissant à son projet.

Le déclic définitif se produit lors d’un Noël durant lequel Julie réalise des pâtes à tartiner maison en guise de cadeaux à ses proches. « Ils ont trouvé les pâtes très bonnes et m’en ont tous redemandé ! », sourit-elle. L’apprentie pâtissière va aller plus loin en créant une fausse marque, afin d’obtenir des avis plus objectifs : « Avec mon conjoint, on a créé des étiquettes et acheté des pots chez Ikea. L’illusion était parfaite ». Le succès étant de nouveau au rendez-vous, Julie Trespeuch se lance définitivement dans l’aventure et pour le salon du “Made in France”, elle va confectionner 6 000 pots avec l’aide de ses proches.

Après avoir commencé la production dans son appartement parisien, c’est désormais dans un local à Saint-Fargeau-Ponthierry, au sein de la ZAC de la Mare aux loups, et secondée par un salarié, qu’elle fabrique des pâtes 100 % naturelles, goûteuses et de qualité. Les circuits courts et les produits français sont aussi privilégiés avec l’utilisation d’une électricité 100 % renouvelable et la collaboration avec des entreprises du cru. Julie passe des heures à travailler ses textures, afin de marier les saveurs à la perfection et de proposer des produits de qualité, même s’il faut y mettre le prix (entre 7, 90 et 11, 90 euros pour un pot). « Je remplace l’huile de palme par des fruits à coque, ce qui permet d’avoir moins de sucre », révèle-t-elle. Chocolat noir ou au lait, cacahuète, crêpe dentelle et bien d’autres saveurs sont ainsi au rendez-vous pour petits et grands gourmands.

Ses créations sont en vente sur internet et aussi à l’Office de tourisme de Melun Val de Seine, à Melun, ou à l’épicerie de la Grande Maison, à Fontainebleau. Mais les délicieux petits pots de la jeune entrepreneuse ont déjà franchi les frontières de la Seine-et-Marne.



© Lafrenchi