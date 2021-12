Lafamisol, une épicerie solidaire et plus encore

« Nous apportons de la solidarité et de la convivialité, pas uniquement de l'alimentaire. Nous accueillons souvent des personnes meurtries par la vie ». Françoise Labbé et Claude Thimonier, présidente et trésorier de l'épicerie solidaire Lafamisol, basée à Saint-Fargeau-Ponthierry, tiennent à le souligner. « Ces personnes en grande difficulté financière sont souvent seules. Nous les accueillons avec un café, la solidarité c'est aussi ce lien social », insiste la présidente.

Aussi, Lafamisol organise sous son toit divers ateliers (travaux manuels, cuisine, massages, coiffure, etc.). Des sorties pour les enfants sont également organisées, le tout grâce à l'aide de la soixantaine de bénévoles que compte l'association. « Chacun participe à la mesure de ses possibilités », indiquent-ils, précisant que l'association est satisfaite de son quota de bénévoles et que cette activité peut être « lourde psychologiquement », les bénévoles étant confrontés à des familles en grande difficulté.

Dons solidaires, d'entreprises, de la grande distribution…

Des vêtements neufs pour les adultes, les enfants, et les nouveau-nés sont aussi vendus pour quelques euros, voire quelques centimes d'euros (entre 50 centimes et trois euros actuellement). Les bénéficiaires peuvent ainsi s'habiller correctement en fonction des saisons. Des jouets, des accessoires et du matériel de rentrée scolaire garnissent également les rayons de l'épicerie.

Ces produits proviennent de l'association Dons Solidaires, de dons d'entreprises, ou encore depuis 2016 du partenariat avec Carrefour Solidarité. Le Carrefour de Villers-en-Bière met également à disposition de nombreux invendus, comme de la vaisselle ou des déguisements. Mais ce n'est pas tout. « Nous essayons de proposer différents services. Ces personnes dans le besoin peuvent, par exemple, rechercher un écrivain public pour rédiger leurs documents », explique Claude Thimonier. Une bibliothèque de rue devrait être prochainement installée dans une cabine téléphonique à l'extérieur du bâtiment.

15 % du prix marchand

Quant à l'épicerie proprement dite, on y trouve tous types d'articles de première nécessité : boissons, conserves, produits frais, surgelés, produits hygiéniques et d'entretien… Et même des fruits et légumes, « triés par des personnes en insertion professionnelle ». De quoi ravitailler de manière complète les bénéficiaires. Les prix affichés représentent en moyenne 15 % du prix marchand. Le lait est par exemple proposé à 10 centimes le litre.

« Il est très important de fixer un prix, ne serait-ce que pour la dignité de ces personnes. Certaines éclatent en sanglots lorsqu'elles se présentent à nous », confie Françoise Labbé. Après passage en commission et validation du projet, une carte est attribuée au bénéficiaire, qui doit s'efforcer de retrouver une situation stable. « Notre but n'est pas de faire de l'assistanat mais d'accompagner ces personnes vers leur autonomie », concluent les bénévoles.