Label « Villes et villages où il fait bon vivre » : Chelles et Boissettes primées

Ce palmarès est établi chaque année par l'association « Villes et villages où il fait bon vivre », qui compare 34 837 communes françaises sur la base de 183 critères, dont 152 proviennent de l'Insee. La ville de Chelles pointe ainsi à la 122e place du classement national remporté pour la deuxième année consécutive par Annecy devant Bayonne et Angers.

Ce palmarès prend en compte huit catégories : qualité de vie, sécurité, transports, commerces et services, santé, éducation, sports et loisirs et solidarité. La deuxième ville seine-et-marnaise de ce palmarès est Melun, classée 158e. Dans la catégorie des villages de moins de 500 habitants, Boissettes (401 habitants) figure à la troisième place sur le plan national et arrive en tête en Seine-et-Marne.