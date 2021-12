Label “Villes et Villages fleuris“ : la Seine-et-Marne brille

Débuté en juillet dernier, ce concours a livré ses résultats le 1er décembre. Il visait à valoriser une grande gamme de production végétale d’origine locale, variée et de qualité (arbres, plantes et fleurs). Il avait pour partenaires les confréries du Brie de Meaux, du Clos Saint-Vincent (Noisy-le-Grand) et du Sucre d'Orge des Religieuses deMoret-sur-Loing, ainsi que le réseau Île-de-France Terre de saveurs. 30 communes ont été récompensées. Parmi elles, neuf villes et villages seine-et-marnais ont remporté le prix “1re Fleur“ : Château-Landon, Chevry-Cossigny, Condé-Sainte-Libiaire, Courtry, Crécy-la-Chapelle, Longperrier, Moisenay, Montigny-sur-Loing et Ury. En ce qui concerne le prix “2e Fleur“, on note la présence de Montry parmi les lauréats. Le prix “3e Fleur“ a vu La Ferté-sous-Jouarre et Pontault-Combault primées, tandis que Moussy-le-Neuf figure au palmarès de la “4e Fleur“.