La ZAC des Studios et congrès poursuit son développement

Dans sa partie sud, le programme de la ZAC des Studios et Congrès prévoit un quartier de logements sur 70 ha. Le projet accueille 1 800 logements et 500 unités d'hébergement, de commerces, de bureaux et d'équipements, ainsi qu'un parc urbain de trois ha au cœur du quartier. Quelque cinq opérations, agrémentées d'aménagements qualitatifs dans l'espace public, ont d'ores et déjà été livrées, ce qui représente 412 logements. Parallèlement, six opérations sont en chantier, pour un total de 160 logements supplémentaires livrés pour la fin 2018.

Des maisons de ville

Sur le plan architectural, le style Art-Déco a été retenu pour donner suite aux orientations urbanistiques choisies pour le quartier de la gare, précédemment développé.

Ce quartier s'inscrit dans le prolongement du style New Urbanism (Haussmannien/fin du XIXe) préféré pour le centre urbain et le complète dans sa programmation de logements, de bureaux et commerces de proximité, de services et équipement publics.

Il conserve une densité urbaine significative liée à la proximité du RER mais propose davantage de maisons de ville que le quartier de la gare. Le quartier offre aussi aux habitants de nombreux espaces verts.

Le quartier se compose de voiries principales et secondaires, d'îlots fermés ou semi fermés structurant les réseaux de voiries et les espaces publics (places, parc) qui seront de futurs points d'animation du quartier.