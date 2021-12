La ZA de Nanteuil-lès-Meaux accueille de nouvelles enseignes

Les principaux changements vont intervenir dans sa partie haute. Annoncée en janvier, l'arrivée de Grand Frais (magasin de fruits et légumes) a été retardée en raison d'un souci de permis de construire. Mais les travaux pourraient démarrer avant la fin de cette année avec une ouverture espérée courant 2021. Grand Frais sera situé juste derrière Conforama. D'autre part, trois concessionnaires automobiles (Renault, Dacia et Nissan) vont quitter Meaux pour s'installer dans le nouveau quartier des Bordes-Rouges. Dans le bas de la ZA, des espaces commerciaux demeurent vacants suite à plusieurs fermetures (Les Halles, Pizza Hut) et au déménagement du centre commercial Aldi. Mais le vide va être prochainement comblé avec la venue de Basic Fit (salle de sport) à l'emplacement d'Aldi et l'installation de la brasserie-pub Au Bureau. Reste désormais au conseil départemental de trancher dans le dossier de la construction d'un rond-point censé relier les zones d'activités de Nanteuil et de Mareuil.