La ville de Meaux labellisée pour sa géothermie

Avec près de 18 000 logements chauffés grâce à la géothermie, la Ville de Meaux récolte aujourd'hui les fruits d'une politique environnementale de longue haleine.

Le réseau de chaleur géothermique de Meau x

S'étendant sur 32 km, le réseau dessert les quartiers Nord autour de l'Hopital, Beauval, Dunant, Guyemer et Collinet. Des logements mais aussi des équipements publics bénéficient de cette énergie renouvelable et locale. Il s'agit notamment de l'Hôpital de Meaux, de la piscine Frot, ou encore de la prison de Chauconin. Au total, plus de 17 700 équivalents-logements sont concernés par ce mode de chauffage sur la commune.

En 2013, de nouveaux puits de géothermie ont été forés permettant d'accroître l'utilisation de la géothermie en passant le taux d'énergie renouvelable de 30 % à plus de 55 %. En 2017, des travaux de rénovation et de modernisation du réseau ont été réalisés. À cette occasion, près de 2 km de réseau ont été remplacés. Des travaux réalisés en 2018 ont permis de poursuivre le développement du réseau pour raccorder des logements neufs comme la résidence Les Moulins ou la résidence Les Maréchaux.

Le réseau de Meaux comprend aujourd'hui 11 puits géothermiques et son débit est de près de 1 000 m3/h.

Une énergie renouvelable et locale

Les avantages de cette énergie sont multiples, aussi bien pour l'environnement que pour les usagers du réseau. C'est une énergie renouvelable, locale, et neutre en termes d'émission de gaz à effet de serre. L'utilisation à plus de 50 % d'énergie renouvelable dans le réseau permet aux usagers de bénéficier d'une TVA au taux réduit de 5,5 %.

Le réseau de chaleur géothermique de Meaux permet d'éviter chaque année 18 500 tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions de 15 400 véhicules.

Énergie Meaux, filiale du Groupe Coriance, est la société dédiée à l'exploitation du réseau de chauffage urbain de la Ville de Meaux, dans le cadre d'un contrat de Délégation de Service Public confiée par le Syndicat Mixte pour la Géothermie Meaux (SMGM).

D'ici 2 023 les futurs logements qui seront construits suite à la démolition des Tours Alsace et Auvergne seront eux aussi raccordés au réseau de chaleur.