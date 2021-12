La Vie Claire s'installe à Bailly-Romainvilliers

Le concept mise sur la modernité, la clarté dès l'extérieur du magasin. Le mobilier, les éclairages, les vitrines ouvertes laissent apparaître les produits proposés. Le concept propose une offre variée (quelque 6 000 produits du quotidien, dont 1 900 références issues de sa propre marque), un espace traiteur et une place importante dédiée au vrac. Ce concept privilégie également des équipements respectueux de l'environnement, via notamment l'utilisation d'ampoules LED basse consommation. Par ailleurs, les équipes en magasin sont formées en nutrition et en naturopathie pour apporter un conseil personnalisé, afin de « manger et vivre mieux ». Depuis août dernier, cinq magasins ont ouvert leurs portes en Île-de-France.