La vente de muguet autorisée le 1er mai

Mais en raison du contexte sanitaire actuel, un dispositif particulier est prévu pour permettre à la fois la célébration de cette tradition populaire et le respect du protocole sanitaire en vigueur. La vente de muguet sera ainsi autorisée dans les commerces déjà ouverts (fleuristes, jardineries et enseignes de la grande distribution notamment), ainsi que sur la voie publique (associations et particuliers) dans le respect de la limite des rassemblements à six personnes. Les mesures de restriction des déplacements resteront cependant maintenues ce 1er mai. La collecte de muguet devra donc s'effectuer entre 6 heures et 19 heures et dans la limite d'un rayon de dix kilomètres autour du domicile.