La Vallée Village fait sa rentrée

Le « temple de la mode à ciel ouvert » invite les fans de shopping à « dénicher les plus belles pièces pour un dressing automnal ». La Vallée Village célèbre le double denim pour cette rentrée 2020 et fait ses propositions : « Look denim en choisissant une chemise à la coupe ajustée et un jean taille haute, slim, flare ou cropped. Sac qui apportera la touche finale aux tenues parmi les multiples collections aux styles, couleurs et formes variés, paire d'escarpins pour un look chic ou une paire de baskets pour un style plus décontracté ».

Outre de nouvelles marques et de nouvelles tendances, la Vallée Village propose des services spécifiques, tel que le shopping main-libre, qui évite au client de s'encombrer de ses achats durant sa virée. S'agissant des mesures sanitaires, la Vallée Village a mis en place la « file d'attente virtuelle ». Elle permet de réserver sa place dans une vingtaine de boutiques et d'être informé en temps réel sur son smartphone de sa place dans la queue virtuelle, tout en continuant son shopping.

Avec des réductions allant jusqu'à moins 60 % sur les collections antérieures des plus grandes marques de luxe et de prêt-à-porter, pour femme, homme et enfant, la Vallée Village réunit 120 boutiques ouvertes tous les jours de 10 h à 20 h 30 et 21h les samedis.