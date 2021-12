La vague de froid a causé de gros dégâts

Cette vague de froid a, en effet, détruit une partie des récoltes des agriculteurs et certaines productions ont été anéanties, notamment chez les arboriculteurs. Avec des températures de - 6°C relevées à certains endroits, de nombreux arbres en fleur (poiriers, cerisiers et pruniers) n'ont pas résisté. La récolte de fruits s'annonce donc mauvaise. Même chose pour les pommiers, dont certaines variétés sont pourtant plus tardives. Le chiffre de 50 % de récolte perdue a été ainsi avancé. C'est l'énorme écart de températures enregistré d'une semaine à l'autre (de 26°C à -6°C) qui a été fatal aux récoltes.

La production de betteraves n'a pas, non plus, été épargnée, tout comme celles de l'orge et du blé dur. Ce coup de froid constitue un nouveau coup dur pour la filière betterave, qui avait déjà perdu jusqu'à 70 % de son chiffre d'affaires en 2020 en raison de la jaunisse. Une course contre la montre s'est donc engagée pour les producteurs qui ont jusqu'au 1er mai pour effectuer de nouveaux semis.