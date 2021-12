La vaccination ouverte aux plus de 70 ans

La phase II de la campagne vaccinale a commencé. Jusqu'ici, cette campagne était réservée - hors comorbidités ou personnels de santé - aux plus de 75 ans. Désormais et depuis le 27 mars, c'est au tour de la tranche d'âge 70-74 ans d'avoir accès aux injections. La prise de rendez-vous est possible en pharmacie ou chez son médecin traitant pour bénéficier du sérum AstraZeneca. En revanche, pour recevoir le vaccin Pfizer ou Moderna, il faut se déplacer dans un centre de vaccination.

La prochaine catégorie de population concernée par la vaccination sera constituée par les personnes âgées entre 65 et 69 ans. Si les doses sont au rendez-vous, cette nouvelle phase est programmée début avril.