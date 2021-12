La transmission d'entreprise

Vient de paraître dans la collection l'Expert en Poche l'ouvrage « La transmission d'entreprise » aux éditions PUF. Chaque année, 60 000 très petites entreprises sont à transmettre ou à reprendre. Il s'agit d'un enjeu considérable et d'une opération délicate nécessitant une anticipation pour optimiser et préserver l'entreprise et son avenir.