La tentation coworking et tiers-lieux

Le besoin de nouveaux espaces de travail, en lien avec l'évolution des pratiques actuelles – développement des micro-entreprenariats, travailleurs free-lance, etc. –, s'impose comme l'une des principales motivations à la création de tiers-lieux, permettant ainsi l'essor de nouvelles méthodes de travail collaboratives et de développement du télétravail, comme alternative au télétravail à domicile. En multipliant les possibilités de collaborations professionnelles, cette initiative répond également à un objectif à la fois social et économique, au même titre que l'aménagement numérique du territoire. En effet, en fournissant des locaux équipés d'une bonne connexion à internet, les tiers-lieux luttent contre la fracture numérique, notamment dans les zones encore mal desservies par le Très Haut Débit.

Etat des lieux

Parmi les 650 tiers-lieux et espaces de travail collaboratifs recensés sur le territoire francilien – coworking, makerspaces, fablabs, etc. –, plus de la moitié se concentre dans la capitale. La petite couronne représentant

30 % de l'offre francilienne, contre seulement 125 tiers-lieux recensés dans la grande couronne. L'objectif de la Région est de permettre la réduction des inégalités d'accès aux espaces de travail collaboratif entre Paris et sa banlieue.