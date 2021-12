La télémédecine arrive à provins

C'est en présence de Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, que ce cabinet de télémédecine a été inauguré, le 21 juillet, à Provins. Elle a été accueillie par Olivier Lavenka, maire de Provins et président de la Communauté de communes du Provinois.

Ce projet remonte à un peu plus d'un an avec le double objectif de lutter contre la désertification médicale et de favoriser l'accès aux soins. La crise sanitaire n'a fait que renforcer l'utilité de ce type d'équipement.

Ce nouveau cabinet ouvrira ses portes le 17 septembre. Son mode de fonctionnement est simple : la consultation à distance est effectuée par un médecin généraliste, tandis que le patient est accompagné d'un infirmier. Deux généralistes et sept soignants diplômés d'État ont intégré ce dispositif.

Trois demi-journées ont été programmées : les jeudis (15 heures - 19 heures) et samedis (8 heures – 12 heures) à Provins, ainsi que les samedis (8 heures – 12 heures) à Beton-Bazoches, village voisin où un cabinet a été installé dans la pharmacie. La consultation sera facturée 25 euros et remboursée de façon classique (tiers payant).

L'investissement se chiffre à 120 000 euros financé pour moitié par la Région. La création d'un dispensaire communautaire est également envisagée.