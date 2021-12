La télémédecine arrive à Nangis

La lutte contre la désertification médicale ne faiblit pas. Comme d'autres villes auparavant, Nangis bénéficie d'une cabine de télémédecine. Cet outil médical innovant peut pallier l'absence d'un médecin traitant ou lorsque les délais d'attente sont trop longs. Pourvue de 15 instruments de diagnostic et de capteurs, cette cabine permet la réalisation d'un examen entre 20 et 30 minutes. C'est un partenariat avec le conseil départemental et la société H4D (spécialiste parisien de la télémédecine clinique) qui a offert la possibilité à la municipalité nangissienne d'acquérir ce type de matériel.

Cette téléconsultation est prise en charge par l'Assurance maladie en tiers payant intégral, puis c'est le médecin qui se fait rembourser. La carte vitale est donc indispensable pour tout examen. La cabine a été installée dans les locaux de la Maison départementale des solidarités (13, boulevard Voltaire à Nangis). Les jours d'ouverture sont le lundi et le jeudi (9 heures - 12 heures et 13 h 30 - 17 heures), ainsi que le mercredi (9 heures - 12 heures).

Renseignements et rendez-vous : www.imedians.fr