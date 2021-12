La tablette pur chocolat de Cœur de Choc

Imaginez un chocolat qui fond immédiatement en bouche, 100 % bio, sans arôme artificiel ni conservateur… Ne rêvez plus, les artisans chocolatiers Jessica et Antoine l'ont fait pour vous ! Basés à Montigny-sur-loing depuis plus d'un an, ces amoureux du chocolat ont tout quitté pour reprendre la fabrique d'Hélène Dupreytere, la mère d'Antoine. C'est cette dernière qui a lui tout appris. « Nous trouvions dommage de laisser la fabrique à n'importe qui », confie le couple, qui a choisi de s'installer tout près de l'ancien local pour y créer un laboratoire, un atelier, ainsi qu'un show-room.

bio, éthique, local

Rejoignant un mouvement de plus en plus suivi, Antoine et Jessica ont décidé de produire des tablettes 100 % bio, les noisettes, amande et autre gingembre le sont également, sans lécithine ni gluten, tout en adoptant une démarche éthique et de développement durable. Attachés à leur territoire, les deux Montignons ont à cœur de travailler en symbiose avec d'autres producteurs locaux. « Dans le coin, pas mal d'artisans sont installés, nous essayons de marcher tous ensemble, sur les marchés locaux, les Amap, les salons… », témoigne Jessica.

Seize variétés de tablettes

Le chocolat de Cœur de Choc vient directement d'une ferme de République dominicaine, qui répond aux normes du bio en vigueur au sein de l'Union européenne. « Les fèves arrivent à Cavaillon sous forme de masses de cacao torréfiées, ensuite nous travaillons le chocolat selon ses courbes de cristallisation pour qu'il ait le bon goût que vous lui connaissez », expliquent Antoine et Jessica. Seize variétés de tablettes sont aujourd'hui proposées, contre douze lors de la reprise de la chocolaterie. De même, la société artisanale fournit aujourd'hui une quarantaine d'enseignes, contre seulement huit au départ. Noir nature, noir oranges confites raisins, blanc coco, lait praliné, lait caramel… Tous les fondus de chocolat s'y retrouvent. Des rochers sont également vendus en ligne, ainsi que des sachets cadeaux, infusions, tisanes et thés.

Pour y goûter, rendez-vous sur cœurdechoc.fr, ou directement à Montigny, où vous pourrez peut-être assister à la fabrication des tablettes.

Cœur de Choc, 1 rue Roger Genty, Montigny-sur-Loing. Tél : 06 23 43 04 37

Du chocolat pur beurre de cacao et sans lécithine

Le beurre de cacao (matière grasse) représente 55 % de la fève de cacao, le reste étant constitué de poudre (matière sèche). L'appellation « pur beurre de cacao », qui est entrée en vigueur avec la directive 2000-1936/CE, a donné la possibilité aux chocolatiers de vendre des tablettes fabriquées à partir de graisses végétales. La règle interdit d'adjoindre plus de 5 % matière grasse végétale au produit fini, et mention doit être faite sur l'étiquette lorsque ces huiles sont utilisées. Le beurre de cacao étant aussi utilisé par l'industrie agroalimentaire pour fabriquer du chocolat blanc et du chocolat au lait, ce dernier se fait rare et donc reste plus cher que la poudre. D'où l'utilisation de lécithine, qui sert de liant à tous ces ingrédients.