Solidarité

La SPA recherche des délégués-enquêteurs bénévoles en Seine-et-Marne

Le pôle investigation de la Société protectrice des animaux lance un appel pour recruter quatre délégués-enquêteurs bénévoles en Seine-et-Marne et plus particulièrement à Meaux et à Melun.

© Adobe Stock - La Société protectrice des animaux recherche des délégués-enquêteurs bénévoles en Seine-et-Marne.