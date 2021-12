La Souille briarde : les inscriptions sont ouvertes

Ramper, courir, sauter, escalader… Se dépasser et affronter la boue, tel est le challenge que promettent les sapeurs-pompiers de Coulommiers pour cette première édition de la Souille briarde qui aura lieu le 1er octobre. Cette course ludique de 9 km comportera 25 obstacles qu'il faudra surmonter dans la bonne humeur, sans chronomètre et sans contrainte. Ce rendez-vous est non seulement un moment sportif mais aussi ludique. Un parcours pour les plus jeunes (4-9 ans) sera disponible ainsi qu'une buvette, un coin musique, un parc pour les enfants et beaucoup d'autres animations… Selon les sapeurs-pompiers, l'événement mettra en lumière « le territoire et les valeurs de solidarité, de courage et de fraternité. » La moitié des bénéfices de la Souille briarde sera reversée à l'Œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers de France.

Le 1er octobre à la Plaine des Capucins au niveau du parc des Sports à partir de 9 h et jusquà 17 h.

Inscriptions sur le site www.lasouillebriarde.fr