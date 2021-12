La Société du Grand Paris veut valoriser les terres d'excavation

« Près de 45 millions de tonnes de terres, soit l'équivalent de 9 000 piscines olympiques, vont être excavées par des tunneliers », explique le spécialiste de la Société du Grand Paris (SGP). Quelque 98 % de ces terres sont non polluées et pourront « redonner vie à des espaces inexploités du Grand Paris ».

Se disant consciente des enjeux économiques et environnementaux liés aux volumes de déblais engagés par la construction du super-métro, la SGP s'est engagée à en valoriser 70 % à l'échelle globale du projet. Elle souhaite aussi « développer au maximum le principe d'économie circulaire au plus proche des chantiers ». Les objectifs de la SGP ? Réaliser des économies de ressources naturelles, diminuer la pollution liée au transport, et générer des retombées économiques et sociales sur les territoires concernés. « Au niveau des modes d'évacuation on souhaite mettre en place des alternatives d'évacuation au routier, on pousse les entreprises à travailler davantage sur le fluvial ou le chemin de fer », précise Christophe Maillet.

L'appel à projets s'adresse aux collectivités et aux aménageurs. Ces derniers peuvent candidater jusqu'au 17 mai prochain en identifiant les espaces inexploités dont ils ont la maîtrise foncière. « La SGP sera toutefois souple au niveau des délais et un second appel à projets pourra être lancé en cas d'une insuffisance de candidats », souligne le responsable. Ces espaces doivent pouvoir être aménagés sur la période 2019-2028 et dépasser une superficie de deux hectares. « Selon son degré d'implication, la collectivité peut déléguer la maîtrise d'ouvrage à la SGP ou travailler en conventionnement avec elle », ajoute Christophe Maillet.

Les projets ciblés par la SGP concernent la reconversion de friches (anciennes installations industrielles ou zones d'activités, décharges à ciel ouvert) et les travaux publics (parcs, travaux routiers, ZAC, sites miniers).

La SGP compte accompagner les « projets vertueux » en finançant les études de faisabilité en lien avec la valorisation des terres, voire en cofinançant les travaux d'aménagement selon la faisabilité, et en apportant expertise et conseil à toutes les phases du projet.