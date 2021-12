La SNCF sort le grand jeu pour rénover les lignes E et P

La SNCF a organisé en gare de Chelles-Gournay récemment une grande visite des coulisses du premier chantier de maintenance francilien bénéficiant de la technologie du train BOA, utilisée sur les lignes à grande vitesse.

A cette occasion, élus et journalistes ont pu assister aux opérations de renouvellement des rails grâce au train BOA, véritable « mangeur de rails » de 600 mètres de long fractionné en quatre ateliers. Le BOA permet de renouveler les voies en enlevant les anciens rails, et en posant les nouveaux rails soudés et neutralisés.

Les lignes E et P vont se refaire très rapidement une beauté car ce procédé utilise une technologie innovante permettant de renouveler jusqu'à 320 mètres de rails par heure de chaque côté de la voie de chemin de fer !