Nouvel arrêté préfectoral : la situation compliquée des rivières et nappes d’eau en Seine-et-Marne

Cela concerne aussi bien les rivières de l’Ancoeur, du Fusain, du Grand Morin, du Petit Morin, de l’Orvanne, de l’Yonne, du Loing et du Réveillon. Après plusieurs semaines à voir s’affoler les thermomètres avec des journées sèches et chaudes, les pluies se font attendre. Malgré les quelques prévisions promises la semaine prochaine, cela ne suffira pas et les débits vont logiquement continuer de baisser.

S’adapter pour sauvegarder l’eau

Tous les bassins sont surveillés de près. Les zones d’alerte du Réveillon et du Fusain restent en situation de crise, celles de l’Ancoeur et du Petit Morin restent en alerte renforcée. Pour l’Orvanne, l’Yonne et le Loing, les bassins restent en alerte ou ont franchi ce seuil, tandis que le reste du département est également en vigilance. Toutes les mesures qui visent à limiter le gaspillage et l’évaporation de l’eau sont vivement encouragées et les prélèvements d’eau sont limités en fonction du seuil d’alerte. Dès que ce seuil est franchi, il devient interdit de laver son véhicule personnel dans le cadre d’un usage privé, d’arroser des massifs floraux ou de remplir des piscines privées. L’arrosage des jardins potagers est restreint et devient interdit en journée.