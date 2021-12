La simplicité du Grand Café

Situé sur la place Napoléon Bonaparte à Fontainebleau, Le Grand Café toise affectueusement le manège rétro lui faisant face, lui donnant un aspect de « café du village ». Refait à neuf, le lieu se veut élégant, avec sa déclinaison de tons pastels, et ses étonnants plafonds d'origine conservés et restaurés. La salle et son ambiance feutrée accueillent les Bellifontains du matin au soir, tous les jours de l'année.

Les murs en pierre apparente et les tapisseries sont parés de tableaux d'artistes locaux. Pour le plaisir des yeux, l'exposition est renouvelée trimestriellement par Le Grand Café. La terrasse, chauffée en hiver, fait le plein dès que les beaux jours sont annoncés.

La carte, destinée à refléter le terroir français, donne une large place aux viandes (à partir de 15 euros), sélectionnées auprès des producteurs locaux. Joue de veau à la bourguignonne en cocotte, côte de porc fermière, tête de veau traditionnelle, demi-poulet rôti de la ferme de Filbois (située à Aufferville), et autres andouillettes de Troyes AAAAA (Association amicale des amateurs d'andouillette authentique) côtoient les produits de la mer, également bien représentés, avec un pavé de cabillaud braisé, un filet de truite façon meunière et riz pilaf, ou des huîtres Fines de claire n° 2.

En entrée (à partir de 10 euros), Le Grand Café propose, entre autres, des escargots de Bourgogne ; un demi-camembert cuit au four et jambon de pays ; une soupe à l'oignon gratinée à la lyonnaise ; ou encore un foie gras de canard du chef, moutarde aux figues et brioche maison. Les desserts et les glaces sont aussi faits maison. Pour déguster un verre de vin, prendre son café de bonne heure, ou profiter d'une pause gourmande, Le Grand Café est au rendez-vous.