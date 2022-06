La Sénartaise le 24 juin à Lieusaint

Le parcours, une boucle de 6 kilomètres, est accessible à toutes à partir de 12 ans. Il peut s’effectuer en marchant ou en courant pour un tarif unique de 10 euros. 50 % des inscriptions et la totalité des bénéfices seront reversés à la Ligue de Seine-et-Marne contre le cancer. Westfield Carré Sénart, le centre commercial de Lieusaint, sera au cœur de l’événement, puisqu’il accueillera dès le 23 juin les participantes pour le retrait de leur dossard et d’un t-shirt aux couleurs de la course (16 heures-20 heures). Le 24 juin, le retrait des dossards se déroulera de 12 heures à 19 heures au niveau 0 (porte 1B) du centre commercial. 8 000 participantes sont attendues. Le départ sera donné à 19 h 30 sur le parking des restaurants extérieurs (allée de l’Echange), tandis que l’arrivée aura lieu au même endroit. Le village de la course sera ouvert dès 17 h 30, afin de permettre au public de profiter des animations. L’échauffement musical, prévu à 19 heures, sera assuré par l’école Coezion de Tigery, qui proposera un spectacle de danse.

Inscriptions : www.lasenartaise.com