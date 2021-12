La Sénartaise 100 % digitale du 11 au 18 juin

Cette année, Covid-19 oblige, elle sera connectée. Cette 10e édition se déroulera du 11 au 18 juin. Pour y participer, il faut s'inscrire sur la plateforme en ligne, télécharger et imprimer son dossard et récupérer son tee-shirt au stand Sénartaise situé à l'intérieur du centre commercial Westfield Carré Sénart, à Lieusaint. Ensuite, il faudra marcher ou courir n'importe où, seule ou en famille, puis déclarer sur la plateforme les 6 kilomètres effectués et enfin télécharger son diplôme de participation.

Inscriptions : www.lasenartaise.com