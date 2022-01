La Semaine olympique et paralympique à Vaires-sur-Marne

Après le succès de l’édition 2021, où plus de 1 200 scolaires franciliens avaient été accueillis, le Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive d’Île-de-France (CREPS IDF) organise, du 24 au 29 janvier, une nouvelle édition de la Semaine Olympique etParalympique (SOP). Le thème retenu cette année est intitulé “le sport pour l'environnement et le climat“. La base nautique olympique de Vaires-sur-Marne, partenaire de cette manifestation, va également accueillir plusieurs classes franciliennes (du primaire au lycée) durant ces six jours. Au programme : des activités sportives, un escape game Paris 2024 et des éco-games. Les élèves seront aussi sensibilisés aux problématiques environnementale et climatique avec la projection du film “Du sommet à la mer“ et la mise en place d’un atelier baptisé “zéro déchet“.